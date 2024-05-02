Психолог Никулин посоветовал снизить рабочую нагрузку в период между праздниками

Станислав Никулин, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии управления факультета «Социальная психология» МГППУ, объяснил в беседе с RT, как организовать режим работы и отдыха в промежуток между майскими праздниками.
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