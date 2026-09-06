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Царьград

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Снова забой скота в Сибири: Жители протестуют, власти вводят ЧС. Ситуация критическая

Снова забой скота в Сибири: Жители протестуют, власти вводят ЧС. Ситуация критическая

И снова тревожные новости о забое скота в Сибири. Жители протестуют, власти вводят ЧС, настаивая, что ситуация критическая.

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