Снова забой скота в Сибири: Жители протестуют, власти вводят ЧС. Ситуация критическая

И снова тревожные новости о забое скота в Сибири. Жители протестуют, власти вводят ЧС, настаивая, что ситуация критическая.
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Властям давно уже не верят в подобных случаях. Да и в не подобных тоже.
Опять! Латифундисты нашли подходы к коррумпированной насквозь власти! Слава ЕР! Вперёд на выборы!