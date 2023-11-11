Разрешено ли солить капусту, убираться, ходить кладбище 11 и 12 ноября в праздники святых Аврамия, Анастасии, Зиновия и Зиновии Алёна Юрьева11 и 12 ноября приносят с собой особенные церковные праздники, сопровождающиеся молитвами, святыми и традициями.
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