Политолог Кошкин: США сменят Зеленского самым неожиданным образом, без выборов

Завкафедрой политологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, выступил в эфире «Радио 1» и сообщил о том, что Вашингтон активизировал поиск альтернативной кандидатуры просроченному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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