Советники президента США потребовали отставки Зеленского

ВАШИНГТОН, 3 марта, ФедералПресс. Агентство Bloomberg сообщило, что советники президента США рассматривают возможность включения в будущие договоренности по Украине пункта об отстранении Владимира Зеленского от должности, которую они считают занимаемой незаконно.
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