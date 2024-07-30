Организаторы конференции DeFi пытаются пригласить Камалу Харрис

По сообщению Decrypt, соучредитель Blockworks Джейсон Яновиц узнал о планах организаторов DeFi - конференции Permissionless, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити, США, с 9 по 11 октября, пригласить вице-президента Камалу Харрис в качестве спикера.
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