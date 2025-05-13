19FortyFive: Вашингтон опоздал на гонку гиперзвукового вооружения

Соединённые Штаты опоздали на гонку гиперзвукового вооружения, пишет издание 19FortyFive. «Россия и Китай вырвались вперёд в гонке вооружений в области гиперзвукового оружия, хотя Соединённые Штаты их догоняют», — говорится в материале.
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