В четверг в Петербурге продолжит идти снег

Атмосферное давление будет выше нормы. Облачная погода с осадками ожидается в Петербурге 15 февраля. Об этом в своём Telegram-канале «Погода от шефа» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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