Украинские медиа: российские войска вошли в Авдеевку с севера, в районе песчаного карьера

Российские войска продолжают наступательные действия по периметру Авдеевки. Напомним, что несколько дней назад под контроль ВС РФ перешли террикон и садовое товарищество «Точмаш» к северу от города.
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