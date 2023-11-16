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Украинские медиа: российские войска вошли в Авдеевку с севера, в районе песчаного карьера

Украинские медиа: российские войска вошли в Авдеевку с севера, в районе песчаного карьера

Российские войска продолжают наступательные действия по периметру Авдеевки. Напомним, что несколько дней назад под контроль ВС РФ перешли террикон и садовое товарищество «Точмаш» к северу от города.

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