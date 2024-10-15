Сводка на 15 октября: Часов Яр, Николаевка и Селидово, Золотая Нива – самые свежие данные и зона контроля

К северу от Часов Яра подразделения российской армии отбили опорный пункт противника. На южном фланге российские бойцы прошли вперед в районе моста через канал «Северский Донец-Донбасс» вдоль трассы Т0504 (Н-32) на глубину до 900 метров.
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