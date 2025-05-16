Ермак, Сибига, Рубио и Фидан начали переговоры в Стамбуле

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига представляют Украину на трёхсторонних переговорах с главой Госдепа США Марком Рубио и главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которые стартовали 16 мая в Стамбуле.