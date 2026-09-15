За неделю от налетов ВСУ погибли 48 мирных граждан России – из них трое детей, всего пострадали 384 человека

За период с 7 по 13 сентября от бесчеловечных ударов ВСУ по мирным территориям погибли 48 гражданских российских жителей, в их числе – трое детей.
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