Пушков: Программа Хавьера Милея приведет Аргентину к катастрофе

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предупредил о возможной катастрофе в Аргентине из-за победы на президентских выборах правого политика Хавьера Милея.
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