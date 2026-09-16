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Врач Космынин: лимфоузлы на шее чаще увеличиваются из-за инфекций горла и зубов

Врач Космынин: лимфоузлы на шее чаще увеличиваются из-за инфекций горла и зубов

Увеличение лимфоузлов на шее обычно связано с инфекциями ЛОР-органов или проблемами с зубами, но плотные, неподвижные и растущие узлы требуют обследования.

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