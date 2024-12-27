Банки в 2025 году ждут новые вызовы, россияне нашли альтернативу автокредитам. Обзор Банки.ру

Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитов, сообщает РБК. 2025 год для российских банков несет высокую неопределенность с точки зрения финансового результата: чистая прибыль сектора может сохраниться на уровне этого года и составить до 4,1 трлн рублей или сжаться до 3,6 трлн рублей.