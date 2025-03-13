Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ поговорил с изданием Washington Post Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования кризиса на Украине, заявил американской газете Washington Post пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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