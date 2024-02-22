Российские таможенники пресекли деятельность 14 ОПГ в 2023 году

Российские таможенники пресекли деятельность 14 организованных преступных группировок. Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов по итогам работы ведомства в 2023 году.
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