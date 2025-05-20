В Госдуме захотели запретить благотворительные сборы на личные карты россиян. Инициативу озвучила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, которую цитируют «Известия».
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