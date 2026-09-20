Yonhap: вторая запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела более 600 км

Вторая запущенная КНДР баллистическая ракета малой дальности пролетела более 600 километров, превысив дальность первого пуска почти на треть.
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