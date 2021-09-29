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Врач рекомендовал людям с заболеваниями сердца избегать посещения сауны

Врач рекомендовал людям с заболеваниями сердца избегать посещения сауны

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется выбирать вместо сауны хаммам. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

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