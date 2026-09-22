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Царьград

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В Казахстане стартовали учения ВМС «Хазар қорғаны-2026» в Каспии

В Казахстане стартовали учения ВМС «Хазар қорғаны-2026» в Каспии

В акватории казахстанского сектора Каспийского моря начались учения «Хазар қорғаны-2026», в которых участвуют более 500 военнослужащих Военно-морских сил, береговой охраны Пограничной службы КНБ и Сил воздушной обороны.

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