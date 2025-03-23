Смертельно опасные бактерии обрели противомикробные свойства и уничтожили конкурентов

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили, что устойчивый к антибиотикам вид бактерий рода энтерококков Enterococcus faecium, «научился» вырабатывать особый антимикробный пептид и вытеснил другие штаммы в больницах по всему миру.
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