Смертельно опасные бактерии обрели противомикробные свойства и уничтожили конкурентов

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили, что устойчивый к антибиотикам вид бактерий рода энтерококков Enterococcus faecium, «научился» вырабатывать особый антимикробный пептид и вытеснил другие штаммы в больницах по всему миру.