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На Арбат вернулась отреставрированная скульптура принцессы Турандот. Огораживать её не стали

На Арбат вернулась отреставрированная скульптура принцессы Турандот. Огораживать её не стали

Специалисты приделали отломанный балдахин над троном и две стойки. Эти элементы были повреждены очередным вандалом, который в конце сентября забрался на фонтан-памятник у Театра имени Вахтангова и рухнул в воду.

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