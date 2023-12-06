На Арбат вернулась отреставрированная скульптура принцессы Турандот. Огораживать её не стали

Специалисты приделали отломанный балдахин над троном и две стойки. Эти элементы были повреждены очередным вандалом, который в конце сентября забрался на фонтан-памятник у Театра имени Вахтангова и рухнул в воду.
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