Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Истре после атаки дронов ВСУ повреждены десять частных домов

В Истре после атаки дронов ВСУ повреждены десять частных домов

В подмосковной Истре после атаки беспилотников повреждения получили десять частных домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

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