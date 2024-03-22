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Музыкальная студия Игоря Матвиенко оказалась убыточной

Музыкальная студия Игоря Матвиенко оказалась убыточной

Музыкальная студия российского продюсера Игоря Матвиенко понесла убытки в размере 1,5 млн рублей. В 2008 году Игорь Матвиенко основал ООО «Музыкальная студия Матвиенко» с целью открытия своей собственной академии, которая предлагала обучение по специальностям «саунд-продюсирование», «артист-вокалист» и «звукорежиссер».

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