Музыкальная студия Игоря Матвиенко оказалась убыточной

Музыкальная студия российского продюсера Игоря Матвиенко понесла убытки в размере 1,5 млн рублей. В 2008 году Игорь Матвиенко основал ООО «Музыкальная студия Матвиенко» с целью открытия своей собственной академии, которая предлагала обучение по специальностям «саунд-продюсирование», «артист-вокалист» и «звукорежиссер».