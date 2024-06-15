Не 3 месяца ареста, а 2 года лишения свободы: ужесточен приговор жителю Бобруйска, истязавшему женщину.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда удовлетворила апелляционный протест прокурора города Бобруйска об изменении приговора суда первой инстанции в отношении местного жителя, признанного виновным в истязании сожительницы, осужденного по части 1 статьи 154 УК, и приговоренному к наказанию в виде ареста на срок три месяца.