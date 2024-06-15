Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Не 3 месяца ареста, а 2 года лишения свободы: ужесточен приговор жителю Бобруйска, истязавшему женщину.

Не 3 месяца ареста, а 2 года лишения свободы: ужесточен приговор жителю Бобруйска, истязавшему женщину.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда удовлетворила апелляционный протест прокурора города Бобруйска об изменении приговора суда первой инстанции в отношении местного жителя, признанного виновным в истязании сожительницы, осужденного по части 1 статьи 154 УК, и приговоренному к наказанию в виде ареста на срок три месяца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх