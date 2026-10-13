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Царьград

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Бесплатные консультации по недвижимости пройдут в зоопарке Новосибирска

Бесплатные консультации по недвижимости пройдут в зоопарке Новосибирска

В музее Новосибирского зоопарка 9 октября с 13:00 до 17:00 пройдут бесплатные консультации для пожилых людей по вопросам защиты недвижимости, восстановления документов и регистрации садовых участков.

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