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Аргументы и Факты

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Эксперты дали советы по очистке кухонной техники и посуды от нагара

Эксперты дали советы по очистке кухонной техники и посуды от нагара

Чистота на кухне ресторана держится не только на средствах, но и на режиме уборки. Повара моют посуду несколько раз в день, а технику чистят после закрытия, пока она ещё тёплая, но уже не горячая.

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