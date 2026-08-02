Песня российской певицы оказалась в блокбастере про Питера Паркера

Песня иноагента Монеточки* прозвучала в новом «Человеке-пауке» В саундтрек нового голливудского блокбастера Marvel «Человек-паук: Новый день» вошла композиция российской певицы Елизаветы Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), выступающей под псевдонимом Монеточка.
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