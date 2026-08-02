Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

Песня российской певицы оказалась в блокбастере про Питера Паркера

Песня российской певицы оказалась в блокбастере про Питера Паркера

Песня иноагента Монеточки* прозвучала в новом «Человеке-пауке» В саундтрек нового голливудского блокбастера Marvel «Человек-паук: Новый день» вошла композиция российской певицы Елизаветы Гырдымовой (признана в РФ иноагентом), выступающей под псевдонимом Монеточка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии