16 странных фактов о еде

Еда — это не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и предмет постоянного изучения и открытий. Оказывается, что даже самые простые продукты, которые мы используем едва ли не каждый день, могут рассказать о себе множество удивительных фактов.
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