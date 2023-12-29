Гороскоп от Ирины Богдан на 30 декабря 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ предпоследний день уходящего года представителям различных знаков зодиака предстоит принимать значимые и, возможно, судьбоносные решения.
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