К своему 45-летию Екатерина Семеновна готовилась целых пять лет. Пять лет назад, в канун её сорокалетия, муж, теперь уже бывший, заявил, что, поскольку забеременеть ей не удаётся, смысла в их браке нет.
Поездка в Париж
Комментарии
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Иван Ураганов
Хорошая и добрая история.
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16 час.
Светлана Петрова
Видно за судьбой поехала, тут и дети и понимающий муж и Парыж, счастье в простом, и надо иногда мечтать, как оказалось, полезно))
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14 час.
МФ
Мария Филатова
ужас какой-5 детей ...на любителя
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9 час.
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