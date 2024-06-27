Гросси: удар по посту радиационного контроля не влияет на безопасность ЗАЭС

Уничтожение поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции не оказывает непосредственного влияния на её безопасность, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
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