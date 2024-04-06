Арт: Выступил против России, не уехал, но ни с кем не общается: Куда 2 года назад исчез экс-ведущий «100 к одному» Александр Гуревич

Александр Гуревич почти 30 лет был визитной карточкой командной телеигры «Сто к одному». Его харизма, чувство юмора и умение легко найти подход к любому участнику программы сделали передачу поистине народной и семейной.
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