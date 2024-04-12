Анастасия Ракова рассказала о космических технологиях в реабилитационных центрах Москвы

Современные методы в области реабилитации открывают новые перспективы Многие реабилитационные центры Москвы успешно используют космические технологии для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто перенес тяжелые травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии