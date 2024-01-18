Офисный центр с общественными зонами появится в Обручевском районе Москвы

Строительство офисного комплекса площадью 13 тысяч квадратных метров запланировано на Старокалужском шоссе в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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