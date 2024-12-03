Спецназ разогнал протестующих в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе. Об этом информирует ТАСС. Некоторое время назад в Грузии вспыхнули протесты на фоне решения властей отложить начало переговоров о вступлении закавказской республики в Европейский союз.
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