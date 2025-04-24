Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве задержан очередной иностранный гражданин за нападения на девушек в 2011-2012 годах

В Москве задержан очередной иностранный гражданин за нападения на девушек в 2011-2012 годах

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из собственного архива (ИИ) Как стало известно, иностранец, находясь в Москве и уверенный в свой безнаказанности, решил совершить ряд нападений на девушек с целью удовлетворения своей похоти.

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