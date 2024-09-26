На трассе в Карелии произошло групповое ДТП

В Пряжинском районе произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. Вчера, 25 сентября, на федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе Карелии случилось групповое дорожно-транспортное происшествие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии