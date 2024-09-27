В Челябинской области вынесли приговор рецидивисту, набросившемуся на 16-летних девушек с ножом

В Кунашакском районе вынесен приговор местному жителю, пытавшемуся убить подростков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Кунашакский районный суд признал ранее судимого 43-летнего мужчину виновным в покушении на убийство.
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