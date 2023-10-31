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Глава Дагестана обещает наказать виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана обещает наказать виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Россия. Пятигорск. 20 мая. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов, глава администрации президента РФ Сергей Иванов, вице-премьер РФ Александр Хлопонин и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов (слева направо) после рабочей встречи.

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