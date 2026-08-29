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Канцлер ФРГ готов обвинить РФ в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

Канцлер ФРГ готов обвинить РФ в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

В Германии продолжается расследование инцидента с беспилотником, который в ночь на 6 августа в международном аэропорту Лейпциг/Галле ударился в борт украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», но почему-то не взорвался.

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