Канцлер ФРГ готов обвинить РФ в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига

В Германии продолжается расследование инцидента с беспилотником, который в ночь на 6 августа в международном аэропорту Лейпциг/Галле ударился в борт украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», но почему-то не взорвался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Евродепутат назва...
- Помогали разрабат...
- Каллас обвинила Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым