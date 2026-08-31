Не отправляйте в мусор ценный продукт: почему не стоит выбрасывать луковую шелуху

Шелуха оказалась полезнее самого лука. Не стоит выбрасывать шелуху от лука 123RF/legion-media.ruПочистив лук, мы не задумываясь отправляем оставшуюся шелуху в мусорное ведро.
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