Свет отключат в следующих домах Уссурийска сегодня, 16 января

Временное отключение электричества ожидается сегодня, 16 января. В течении дня на 2 часа свет отключат в домах по улицам Известковая, 18, 89, 93; Попова, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 27; пер.
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