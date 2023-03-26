Русская весна

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Смертная казнь чиновникам и военным: в Белоруссии ужесточили уголовную ответственность

Смертная казнь чиновникам и военным: в Белоруссии ужесточили уголовную ответственность

В Белоруссии с 25 марта вступают в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь чиновникам и военнослужащим за госизмену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

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