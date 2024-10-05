Архитектор развала Югославии и «арабской весны» хочет обмануть Россию очередным «Минском»

Военная победа над Россией останется заявленной целью Украины и Запада в 2025 году, независимо ото того, кто победит на президентских выборах в США Об этом бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил на видеоконференции «Атлантического совета», ередает корреспондент «ПолитНавигатора».
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