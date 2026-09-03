Норвежцы по иску «Нафтогаза» захватили российское судно на Шпицбергене Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порт.
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- Западные посольст...
Нужно в ответ захватить норвежское судно такого же водоизмещения.