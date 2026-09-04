Пентагон отключил рекламные трекеры на военных устройствах

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 4 сентября Пентагон на фоне сообщений об использовании коммерческих геолокационных данных для наведения на американских военных на Ближнем Востоке отключил рекламные трекеры на армейских телефонах и компьютерах.
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