Скандал в центре Москвы: Магазин одежды плюнул в Парад Победы

Резонансный скандал разразился после того, как магазин одежды «Монохром», расположенный в самом центре Москвы, выразил публичное недовольство тем, что ему приходится работать с обеда в дни репетиций парада на День Победы.
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