Лавров назвал Трампа прагматиком, а Зеленского «чистым нацистом»: главные заявления

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Команда американского президента демонстрирует прагматичный подход и склонность уйти от конфликта, в то время как администрация экс-лидера США Джо Байдена руководствовалась гордыней.
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